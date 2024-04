João Patrício esteve esta manhã de quinta-feira, dia 11 de abril, no sofá do 'Dois às 10' para uma entrevista sobre 'A Sentença', o seu primeiro programa como apresentador na TVI.

Cristina Ferreira começou a conversa a assinalar que "há 20 anos" surgiu, pelas mãos da SIC, o primeiro convite para que João fosse apresentador. Ainda assim, o realizador - com formação como jornalista - recusou.

Agora, João Patrício foi aliciado com a intenção de fazer um programa que, na sua opinião, tem "contornos de serviço público".

"As situações são retiradas da vida real, mas as pessoas não são as reais", explicou ainda o novo apresentador. Ao lado de Patrício vai estar o juiz Helder Fráguas, ligado à justiça há cerca 30 anos.

'A Sentença' chega à TVI na próxima segunda-feira, dia 15 de abril, logo após o 'Jornal da Uma'.

