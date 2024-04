Dias depois de Cristina Ferreira ter confirmado que João Patrício é mesmo o novo apresentador da TVI, informação que foi previamente divulgada pelo Fama ao Minuto, o canal divulgou o primeiro vídeo de promoção de 'A Sentença'.

O formato começou a ser gravado na semana passada e a estreia, de acordo com uma nota enviada aos jornalistas, acontecerá na próxima segunda-feira, dia 15 de abril.

"'A Sentença' é o novo programa da TVI que vai abrir o debate sobre casos impetuosos que poderiam ser retirados da vida real. A cada episódio, uma nova situação vai ser apresentada, proporcionando debates intensos e análises cuidadosas das evidências e testemunhos. Os telespectadores são convidados a refletir sobre questões éticas, morais e legais, enquanto acompanham o apuramento da verdade e da justiça", começa por referir o comunicado em causa.

"'A Sentença' oferece uma visão fascinante do sistema jurídico e dos dilemas que podem enfrentar ao decidir o destino de indivíduos envolvidos em casos controversos. Nesta sala de tribunal o juiz vai deliberar, com base no código penal, quem é culpado e quem é inocente", conclui o texto.

Este, recorde-se, será o primeiro desafio de João Patrício como apresentador. Atualmente, João é um dos braços direitos de Cristina Ferreira na TVI e desempenha funções como diretor executivo de Entretenimento e Ficção deste mesmo canal, para além de ser realizador.

'A Sentença', como lhe demos conta anteriormente, apresenta várias semelhanças com 'O Juiz Decide', programa que esteve na SIC entre 1994 e 2000.

Veja na galeria o vídeo de promoção deste novo formato.

