'A Sentença'. Assim se chama o novo programa da TVI, um formato algo parecido com 'O Juiz Decide', que foi emitido pela SIC entre os anos 1994 e 2000. O Fama ao Minuto sabe mais detalhes e conta-lhe tudo agora.

Como conseguimos apurar junto de fonte do canal, João Patrício é o apresentador escolhido por José Eduardo Moniz e Cristina Ferreira. O nome, como já deverá ter percebido, não é desconhecido do público, até porque se trata de um dos 'braços direitos' da apresentadora e diretora de Entretenimento do canal.

João Patrício é atualmente o diretor-executivo de Entretenimento e Ficção da TVI, para além de ser realizador da estação.

O Fama ao Minuto sabe ainda que 'A Sentença' já está em pré-produção e que as gravações arrancam a 9 de abril.

