Suspenso desde janeiro, o programa 'Conta-me' regressa à TVI no próximo domingo, dia 31 de março (e logo com um convidado muito especial).

Manuel Luís Goucha esteve à conversa com José Castelo Branco, entrevista que já foi gravada, como é possível perceber através do vídeo promocional que está a ser transmitido nos intervalos do canal.

Ao que tudo indica, a TVI aproveitou a recente passagem de José Castelo Branco por Portugal para gravar a conversa. O socialite, recorde-se, batizou a neta, Constança, na Basílica de Mafra.

'Conta-me' é um programa de entrevistas apresentado por Goucha e Maria Cerqueira Gomes. Habitualmente ia para o ar aos sábados, passando agora para os domingos.

Veja na galeria as imagens já disponibilizadas pela TVI.

Leia Também: João Catarré e o casamento com Joana Pais de Brito. Ainda não houve festa