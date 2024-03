Além de ter falado do regresso à ficção nacional, depois de ter sido obrigado a fazer uma pausa por motivos de saúde, João Catarré também abordou assuntos mais pessoais.

O ator esteve presente no programa 'Júlia', da SIC, e a aliança de casamento não passou despercebida.

Júlia Pinheiro comentou que a cerimónia decorreu no ano passado. Por sua vez, o ator destacou que "o pedido já estava feito" e que era algo quem ambos queriam.

"Ainda não fizemos a festa. Havemos de fazer em privado", partilhou também João Catarré, referindo-se ainda ao casamento com Joana Pais de Brito.

Sobre o diagnóstico de cancro, doença que já "ultrapassou", o ator explicou o ponto de situação em que se encontra neste momento.

"O facto de ter passado o problema com que me deparei e de o ter ultrapassado da melhor forma, faz com que agora sinta outra motivação. Gostar de viver, gostar de andar aqui", disse.

