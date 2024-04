Cristina Ferreira confirmou uma notícia já previamente avançada pelo Fama ao Minuto. João Patrício é mesmo o novo apresentador da TVI e o contrato foi assinado na passada semana.

Cristina publicou várias imagens do que aconteceu na sua vida ao longo dos últimos dias e enquanto diretora de Entretenimento e Ficção do canal de Queluz de Baixo esteve presente no momento em que João Patrício passou a estar vinculado à estação também como apresentador.

João, vale lembrar, é realizador e diretor executivo de Entretenimento e Ficção da TVI, sendo que ainda este mês de abril se estreará à frente das câmaras com 'A Sentença', um formato em muito semelhante ao mítico 'O Juiz Decide', exibido na SIC entre 1994 e 2000.

