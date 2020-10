João Baptista usou esta quinta-feira as suas redes sociais para tornar público o seu estado de espírito perante a pandemia de Covid-19 e as mudanças que esta implicou na vida de todas as pessoas.

"Éramos tão felizes e não sabíamos. Farto desta merda", lamentou o ator na legenda de um vídeo onde se mostra a beber café... com máscara.

Rapidamente, a caixa de comentários da publicação foi inundada por mensagens de seguidores que, tal como o ator, sentem saudades daquela que era a vida antes da pandemia.

Veja abaixo as imagens:

