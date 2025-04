O ator João Baptista recordou o "seu rei", o avô.

O artista partilhou uma imagem do familiar e escreveu na legenda da publicação como a presença do avô foi importante na sua vida.

"Hoje o meu avô desceu do céu e de forma indignada disse-me que agradar terceiros só vai aumentar a saudade. Não dele…mas de mim próprio! Ok, fez-me sentido mas continuo com mais saudades do meu avô. Do meu Rei.

Sinto falta dos meus avós. Fui amado incondicionalmente por eles e sou muito grato por isso, sem ter que ter dado nada em troca, a não ser a minha pessoa.

Eles são as minhas estrelinhas no céu malta", escreveu João Baptista.

