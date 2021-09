Com uma longa carreira no mundo da televisão, João Baião coleciona na memória uma série de peripécias que já passou em direto. O apresentador recordou precisamente um destes momentos à conversa com João Paulo Sousa na rubrica de rádio 'Maluco Beleza'.

Aliás, foi João quem começou por descrever um momento assim por que passou: "Uma vez em Braga, estava em direto na digressão 25 anos da SIC, uma senhora chegou ao pé de mim, agarrou-me nos tomates e disse-me assim: 'Olha que ele é mais jeitoso aqui do que na televisão'".

Foi então que Baião disse: "Eu tive uma igual em Sever do Vouga. Estava fazer o 'Portugal em Festa'. Uma senhora de 92 vem aos ditos cujos e disse uma coisa que não vou poder dizer. Rasgou-me as calças. Já tive algumas peripécias dessas".

Apesar de ter ficado inevitavelmente atrapalhado no momento, o comunicador garante que não levou a mal, até porque entende a "ingenuidade dos 90 anos" daquela fã.