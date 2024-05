O jovem João Rafael, de 12 anos, nasceu com síndrome de intestino curto e paralisia cerebral e os pais têm feito o possível para lhe proporcionarem uma vida melhor. No ano passado esteve no 'Casa Feliz', da SIC, e voltou às manhãs da SIC esta quinta-feira, dia 9 de maio. Isto para pedir ajuda financeira para uma nova cirurgia.

Logo no início da conversa, João Rafael entregou um desenho como presente para os apresentadores João Baião e Diana Chaves.

Grande fã de João Baião, o menino cumpriu o sonho de conhecer o apresentador e deixou-o em lágrimas com carinhosas palavras no final do programa. Um momento que foi depois destacado no Instagram.

"Eu quero que estejas sempre aqui. Tu és daquelas pessoas que mesmo que morra, estás sempre aqui. És uma pessoa eterna, mesmo", disse o jovem João Rafael deixando Baião completamente em lágrimas.

