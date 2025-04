Débora Almeida foi uma das convidadas do 'Casa Feliz', da SIC, e foi no programa que ficou a saber o sexo do bebé.

Grávida pela segunda vez, a convidada esteve a fazer uma ecografia em direto e prepara-se para ser mãe de um menino. De referir que a convidada já é mãe de uma menina.

Um momento emotivo que levou o apresentador João Baião a ficar muito emocionado, e não conseguiu conter as lágrimas. "Não sou o pai, mas pareço", comentou. Veja aqui este momento.

