João Baião usou esta sexta-feira as suas redes sociais para celebrar o aniversário de um dos muitos animais que fazem parte da sua quinta e animam diariamente a sua vida. No caso, falamos do 'cãopanheiro' Alfredo.

"Parabéns ao meu amigo Alfredo pelo seu 5.° aniversário! Este olhar de amor", declara o apresentador da SIC na legenda de uma fotografia onde apresenta o fiel amigo aos seus seguidores do Instagram.

Eis abaixo a publicação:

Leia Também: João Baião em lágrimas: "O que vai ser de nós sem ti, Maria João Abreu?"