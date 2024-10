Dias depois de ter dado as boas-vindas ao bebé João Maria, Joana Teles publicou nas stories da sua página de Instagram uma nova fotografia em que aparece com o filho ao colo.

Na publicação, a apresentadora destacou o seu corpo depois do nascimento do filho. "Três dias pós-parto. Uma nova mulher e um corpo a regenerar no seu tempo", escreveu, acrescentando ainda a informação sobre o facto de a imagem em questão ter sido captada no dia 17 de outubro.

De recordar que o filho de Joana Teles nasceu no dia 14 de outubro.

© Instagram_joanatelesrtp