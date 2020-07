Joana Machado Madeira não conseguiu conter as lágrimas ao falar sobre as críticas que tem recebido, comentários negativos que a levou a "sair" das redes sociais.

A mulher de Eduardo Madeira esteve no programa 'Passadeira Vermelha', da SIC, e explicou que deixou de partilhar a sua opinião na Internet para não ser alvo de críticas.

Mas a conversa não ficou por aqui e acabou por desabafar sobre os comentários que já foram feitos no formato sobre si.

"Não imaginam as vezes que chorei com vocês, até que deixei de ver o vosso programa, mas havia sempre aquele amigo simpático que fazia questão de me mandar", confessou, visivelmente emocionada.

"Ficava triste com as coisas que se diziam. O trabalho é comentar e eu percebo e respeito, mas às vezes... Por exemplo, há uma frase que ficou e que ainda hoje me magoa muito que foi: 'ah, a Joana é aquela que fez aquilo das mamas'", destacou, não referindo o nome da pessoa que teceu tal comentário.

"Como se isso me fosse definir, como se eu deixasse de ser boa mãe, boa esposa, boa mulher ou boa amiga... só porque na gravidez as mamas ficaram muito grandes e eu decidi pô-las mais pequeninas", acrescentou.

