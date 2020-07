Nem sempre os irmãos mais velhos são os ‘protetores’ da família. Que o diga Britney Spears, que poderá sempre contar com o apoio incondicional da sua irmã mais nova.

Através do Instagram, Jamie Lynn Spears partilhou vários tweets sobre o tema da saúde mental, acrescentando que “se lidas ou conheces alguém que lide com problemas de saúde mental, então sabes o quão importante é respeitar essa situação de forma discreta para não prejudicares a pessoa em causa". "[...] Espero que as minhas palavras não envergonhem ninguém que sofra destes distúrbios, vocês não estão sozinhos, e vocês são amados. Deixo-vos todo o meu amor e preces", acrescentou.

Em resposta a esta mensagem, um dos seguidores da irmã mais nova de Britney Spears deixou no ar a pergunta: “E sobre os problemas mentais ÓBVIOS de que a tua irmã sofre? Por que não falas sobre isso?”.

A resposta de Jamie não tardou em chegar, deixando cair por terra qualquer provocação: "Não tens qualquer direito em fazer pressuposições sobre a minha irmã, e sobretudo NENHUM direito em falar sobre a saúde dela e questões que a ela dizem respeito. Ela é forte, 'mázona', imparável. E isso é a única coisa que é ÓBVIA nela”.

Esta troca de palavras surge na sequência da mais recente noticia sobre a vida privada de Britney Spears, que deu conta da proibição imposta à cantora de tomar qualquer decisão sobre a sua vida pessoal, emocional ou financeira. Até setembro do ano passado, estas decisões estiveram à responsabilidade do pai, Jamie Spears, que abandonou esse encargo devido a problemas – também eles pessoais – de saúde. Atualmente, é a mãe das irmãs Spears que tenta obter a permissão para se responsabilizar pelas decisões que dizem respeito à vida de Britney.

