Britney Spears gosta de partilhar com os seus seguidores do Instagram vários momentos do seu dia-a-dia e como acontece com a maioria das celebridades, também a cantora acaba por ser alvo de críticas dos 'haters'. Precisamente dirigindo-se a estas pessoas, a artista deixou uma mensagem na sua conta de Instagram.

"Entendo que algumas pessoas não gostem das minhas publicação ou sequer percebam-nos, mas isto sou eu a ser feliz", afirmou. "Isto sou eu a ser autênticas e real! Quero inspirar as pessoas a fazer o mesmo e a serem elas mesmas sem procurar agradar aos outros... é essa a chave da felicidade", notou.

