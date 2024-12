Parece que o final do ano está a trazer bons momentos para Britney Spears. A cantora reconciliou-se com os filhos, Sean Preston, de 19 anos, e Jayden, de 18 anos. Aparentemente, estiveram todos juntos no Natal.

Esta quinta-feira, 26 de dezembro, a cantora partilhou um vídeo ao lado do filho mais novo.

"Melhor Natal da minha vida! Não via os meus meninos há dois anos! Lágrimas de alegria e literalmente em choque. Tão apaixonada e abençoada! Estou sem palavras, obrigado Jesus!", escreveu na legenda.

O Natal pode ser mesmo uma época de amor e reconciliação. Recorde-se que o ex-marido de Britney, Kevin Federline, chegou a dizer que os filhos da cantora não queriam ver a mãe, tendo publicado um vídeo destes a discutirem.

Em 2022, Jayden afirmou que queria voltar a ver a mãe quando esta melhorasse mentalmente e também defendeu a avó, Lynne Spears, com quem Britney Spears também já fez as pazes.