O programa 'Passadeira Vermelha' já voltou depois da habitual pausa de Natal e trouxe novidades. A SIC Caras já tinha partilhado um vídeo onde era promovido que havia uma nova comentadora no painel.

O novo membro da equipa é...Carolina Ortigão, mãe do conhecido ator Lourenço Ortigão e uma das apresentadoras do programa 'Ponto sem Nó', também do canal.

Nas rede sociais, Carolina teceu elogios à equipa, nomeadamente à apresentadora Liliana Campos. E parece que esta escolha agradou aos seguidores do programa.

"Gostei de a ver, muito fina e elegante e perfeita nos comentários" ou ainda "Boa aquisição do programa" são algumas das opiniões dos internautas.

