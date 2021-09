Entre os famosos, foram muitos os que destacaram nas redes sociais o regresso dos filhos à escola. Joana Machado Madeira, por exemplo, foi um dos rostos conhecidos que não deixou passar este momento em branco.

A filha mais velha, Leonor, inicia agora uma nova etapa no terceiro ano de escolaridade, como a mamã 'babada' referiu numa publicação que fez no Instagram.

"3.º ano. Como assim a Leonor já no terceiro ano? Vai-te a eles, miúda, e vai com tudo. Boa sorte", escreveu Joana Machado Madeira na legenda de imagens da menina com alguns colegas.

