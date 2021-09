Frederico Amaral e Marta Andrino não podiam estar mais orgulhosos dos filhos, que iniciaram esta semana uma nova epata.

"Começou um novo ciclo para estes dois miúdos. O Manuel para o 1.° ano!! O António para o jardim de infância! Tem calma tempo, põe aí um travão que ainda não tenho dinheiro para pagar universidades", escreveu o ator na legenda de uma fotografia dos meninos.

Por sua vez, Marta Andrino também destacou a mesma imagem junto dos seguidores, confessando: "Imaginem a minha cara atrás desta fotografia. A sorrir mais do que eles mas com os olhos cheios de lágrimas".

Na mesma publicação, Marta Andrino referiu ainda que o pequeno António mudou de escola.

"O dia começou com chuva para abençoar este momento tão marcante na vida dos quatro. Etiquetas com o nomes no material escolar, livros plastificados, estojos cheios de cores e muitas páginas em branco para serem preenchidas com conhecimento e aventuras. Orgulho nestes miúdos corajosos e muito, muito amor por eles", rematou.

