Na tarde deste domingo, depois da sua despedida de solteira, Joana Diniz fez uma partilha na sua página de Instagram onde se mostrou de coração cheio.

"O meu corpo ainda está a recuperar - atenção que não é do álcool mas sim do tanto que dançamos, rimos e brincamos. Foi um dos dias mais especiais da minha vida. Divertimo-nos tanto que não têm ideia. Foi e será um dia que ficará guardado para sempre, mesmo, no meu coração", disse.

"Tenho as melhores comigo desde sempre. Para quem não sabe criar e organizar uma despedida de solteira é dose, é difícil (mulheres), mas nada que com amor e com dedicação não resulte. A minha resultou e foi tão, mas tão boa", acrescentou.

Mas não ficou por aqui e, horas depois, fez uma nova publicação na rede social para mostrar outras imagens da despedida de solteira. "Que dia memorável, que dia de boas energias, que dia de luz. Vocês foram tão incríveis comigo amigas", destacou.

Leia Também: Joana Diniz vende carro por 80 mil euros e é acusada de ostentação