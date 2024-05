Joana Diniz está a ser alvo de várias críticas, todas elas derivadas da última partilha que fez nas redes sociais.

A ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' está a desfazer-se do seu Porsche para adquirir um modelo mais recente, tendo decidido procurar por comprador no Instagram, onde deixou várias fotografias do veículo e escreveu: "Não tenho melhor a dizer deste modelo da Porsche de que tanto que gosto que o motivo de venda é para comprar o mesmo modelo mas mais recente e com mais cavalos", escreveu Joana.

De seguida, na caixa de comentários, é possível ler observações como "tanta ostentação", "se este fosse teu já eras muito feliz" são duas das mensagens escritas por cibernautas, sendo que ambas receberam resposta de Flávio Miguel, namorado de Joana Diniz. "Não é ostentação minha senhora é a venda de um carro" e "é de quem, diz lá", escreveu.

Veja abaixo a publicação e os comentários supra mencionados.

