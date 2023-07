Joana de Verona recorreu à sua página de Instagram para deixar uma mensagem à Câmara Municipal de Lisboa, depois de ter assistido à retirada de sem-abrigos.

"Dá menos trabalho uma 'limpeza' para impressionar estrangeiros do que resolver o acesso à habitação, não é?", escreveu nas imagens que partilhou nas stories da sua página de Instagram e que mostra as tendas a serem retiradas das ruas. Na publicação identificou a CML e o presidente Carlos Moedas.

Veja abaixo a publicação da atriz:



© Instagram

De recordar que foi noticiado na passada quarta-feira que a população sem-abrigo dizia estar a ser "varrida" perante visita do Papa. "A CML está a varrer as pessoas em situação de sem-abrigo para debaixo do tapete. É isso que nos estão fazer – estão a esconder-nos", disse Rita Moreira, em declarações à agência Reuters.

No entanto, a Câmara Municipal de Lisboa nega estar a 'limpar' pessoas sem-abrigo e diz que esta é uma ação "regular".