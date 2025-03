Rita Ferro Rodrigues mostrou a sua indignação sobre um assunto que tem estado envolto em polémica nos últimos dias: o transplante de jacarandás na Avenida 5 de Outubro, em Lisboa.

Visto que esta quinta-feira as árvores já começaram a ser levadas para outro local, a apresentadora de televisão recorreu à sua página de Instagram para criticar as medidas da Câmara Municipal de Lisboa.

"Com reunião e audiências marcadas com a população e por cumprir, decidiu avançar com os trabalhos. Representar os munícipes é ouvi-los primeiro. Isto é uma demonstração de força e arrogância".

© Instagram - Rita Ferro Rodrigues