Liliana Campos celebrou 50 anos no ano passado, mas devido à pandemia, a festa "oficial" teve de ser adiada e tomou lugar esta sexta-feira na Kinta do Meko, onde reuniu amigos. Joana Cruz foi uma das convidadas e mostrou-se de coração cheio com o dia dedicado à amiga.

"Ontem pensei que o tempo tinha parado. Parado num tempo lá atrás em que só dava saúde, festa e alegria. E depois percebi: ele nunca parou. Eu é que trouxe para um tempo presente as coisas boas que se querem viver. E sabem tão bem", disse na sua página de Instagram

Na mesma mensagem, a radialista deixou um agradecimento a Liliana Campos por ter tido em conta o seu estado de saúde na escolha de um espaço ao ar livre.

"Que dia lindo de comemoração oficial do redondo aniversário da minha querida amiga do coração, Liliana Campos, que se lembrou de fazer uma celebração ao ar livre também por minha causa num sítio mágico. Que dia lindo. Obrigada", rematou.

Joana Cruz, recorde-se, luta contra um cancro da mama desde o início deste ano. A locutora da RFM encontra-se agora numa nova fase de tratamentos.

Leia Também: "A vida tem sempre alguma coisa boa para nós", afirma Joana Cruz