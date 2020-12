Jimmy Fallon abriu o coração para falar da morte da sogra, mãe de Nancy Juvonen, que morreu antes de conhecer o genro.

Enquanto conversava com Drew Barrymore no 'The Drew Barrymore Show', esta quinta-feira, Fallon confessou que se tivesse que escolher uma pessoa para entrevistar no 'The Tonight Show', seria a mãe da mulher.

Muito emocionado, o apresentador começou por 'brincar' sobre como seria esse momento, destacando de seguida que gostava que a sogra o pudesse conhecer, "só para saber quem é e por quem a filha se apaixonou". "E que ela tem netos e tantas coisas", concluiu.

Recorde-se que Fallon, de 46 anos, e Juvonen, de 53, têm duas filhas em comum, Winnie, de sete anos, e Franny, de cinco. O casal deu o nó em 2007.

