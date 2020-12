Depois dos rumores que circulavam na imprensa cor-de-rosa, Manuel Luís Goucha acabou por confirmar o regresso de Nuno Eiró à TVI.

O apresentador começou esta quinta-feira, 10 de dezembro, a apresentar as últimas transmissões do 'Você na TV', que serão feitas ao lado de outros colegas da estação, e o primeiro foi Ruben Rua.

E foi precisamente quando estava a "apresentar" os comentadores da crónica social ao colega, logo ao início do direto, que Goucha acabou por confirmar a chegada de Nuno Eiró, no próximo ano.

"Apresento-te Noélia, concorrente do 'BB' anterior, temos ali Cinha Jardim e aqui sabes quem é?", disse Goucha, apontando para Flávio Furtado, que rapidamente respondeu, na brincadeira: "Nuno Eiró".

"Que vai regressar para as manhã", acrescentou de seguida Manuel Luís Goucha.

Recorde-se que em 2021 a estação vai avançar com novos projetos, incluindo para as manhãs do canal, que vão ser agora apresentadas por Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz, com o programa 'Dois à dez'.

Além disso, Sara Sousa Pinto vai estar das 7h às 10h, todas as manhãs, com outros rostos num programa que promete informação e também entretenimento, e vai ter um apresentador que até agora ainda não foi confirmado publicamente o seu nome, mas tudo indica que seja Nuno Eiró.

Leia Também: "Perdi a virgindade com 17 anos". Ruben Rua recorda dia inesquecível