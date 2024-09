As duas atrizes conversaram no 'The Drew Barrymore Show', a propósito da estreia de 'Blink Twice'.

Drew Barrymore falou sobre o seu passado em que "bebia até apagar", numa conversa com Zoë Kravitz no seu programa, 'The Drew Barrymore Show'. Zoë Kravitz encontra-se em promoção do filme 'Blink Twice', produção que escreveu e realizou, e optou por não participar enquanto atriz. O filme retrata o abuso de álcool e drogas que, Barrymore disse espoletar memórias das suas próprias experiências. "Eu costumava beber até apagar, e ver este filme foi uma jornada extraordinária para me perdoar a mim mesma", disse a apresentadora, visivelmente emocionada. "Coloquei-me em situações que não devia, e senti tanta vergonha depois disso." Depois de afirmar que já não bebe uma bebida alcóolica há cinco anos, Barrymore acrescentou: "Não só é um filme sobre as coisas que nos podem acontecer, como também me fez pensar nas coisas que fazemos a nós próprios."