"É uma vergonha", começou por afirmar Jessica Athayde num primeiro vídeo que publicou nas stories da sua página de Instagram, na manhã desta segunda-feira.

A atriz foi dar um passeio à praia com o amigo de quatro patas e não ficou indiferente ao lixo que viu no chão e na areia, especialmente a quantidades de máscaras que foram deitadas fora.

"Estou aqui a andar em Cascais e está cheio de máscaras, as pessoas atiram as máscaras. Só não consigo apanhar porque não tenho luvas, mas é absolutamente vergonhoso", acrescentou, mostrando-se muito revoltada com tal situação e apelando: "Ponham a m***** das máscaras no lixo".

Mais tarde, já no carro, Athayde continuou: "Isto já me estragou a manhã. Estava muito bem disposta, vim passear o Júlio até ao Guincho e depois começo a ver máscara atrás de máscara, maços de tabaco, talões de multibanco, luvas... Custa assim tanto apanhar essa m***** e pôr no lixo? Eu já nem vou tão longe e dizer reciclem, peço que pelo menos ponham no lixo. [...] Não percebo a dificuldade que há em pôr as coisas no lixo".

Veja os vídeos da atriz na íntegra:

Leia Também: Jéssica Athayde lembra recuperação após "bater no fundo" com apenas 40 kg