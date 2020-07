Jéssica Athayde usou esta quarta-feira as suas redes sociais para homenagear uma das pessoas que mais a ajudou a ultrapassar uma das fases mais delicadas da sua vida.

Tâmara Castelo, filha de Virgílio Castelo, é terapeuta e foi a pessoa que conseguiu fazer a atriz ganhar peso, numa altura em que pesava apenas 40 quilos, ultrapassar a depressão e lidar com a ansiedade.

"A tâmara e eu não começamos da melhor maneira, tínhamos amigas em comum mas os nossos Santos não batiam, provavelmente porque não nos conhecíamos bem ainda", começou por lembrar Athayde.

"No dia que bati no fundo com 40 quilos passei a ser paciente dela, tirou-me de forma incansável do fundo do poço no seu consultório dia após dia, e aí passou a ser minha terapeuta... ao longo dos anos sem nunca deixar de me tratar seja para ganhar peso, tratar da minha ansiedade, ataques de pânico, depressões, engordar-me/ emagrecer-me/ tratar-me das costas passámos a ser amigas. Muito amigas! É das pessoas mais coerentes que conheço, mais justas, mais amiga dos seus amigos que em dois segundos está ao pé de quem precisar custe o que custar, nunca me falhou", pode ainda ler-se na reveladora publicação que o rosto da TVI utilizou para felicitar a amiga Tâmara pelo seu aniversário.

"Tem um sentido de humor óptimo, sincera e bruta como tudo, mas um coração gigante. Hoje faz anos e é uma das pessoas mais importantes da minha vida. Tudo a enviar muito amor a está mulher que bem merece", completou.

Leia Também: Reconciliados? Jessica Athayde e Diogo Amaral juntos em férias de família