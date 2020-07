Jessica Athayde e Diogo Amaral fizeram este fim de semana aumentar os rumores de que podem estar reconciliados e a dar uma nova oportunidade à relação. Os dois atores estão ambos de férias no Algarve, com os filhos e a família.

Tal como mostraram nas redes sociais, Jessica e Diogo estão ambos instalados no mesmo hotel. Além do filho de ambos, o pequeno Olvier, o ator fez-se ainda acompanhar do filho mais velho: Mateus, fruto da relação com Vera Kolodzig.

Entre as várias imagens partilhadas por ambos, destaca-se uma publicação onde Athayde faz um desabafo sobre as suas primeiras férias em família no papel de mãe de um bebé.

"Ahh ok, então isto são férias com um bebe ?Já percebi. Não podia estar melhor instalada, o meu filho nunca esteve tão feliz com dias passados na piscina com a família toda, mas bolas .... estou ARRUINADA. O Oli já está na cama, e sabem que mais? Também eu!!! Acho que nunca tinha feito umas férias no Algarve que não visse o sol a pôr-se, mas não faz mal. Sabem porque? Porque vimos o sol a nascer juntos", escreve a mamã babada.

Veja na galeria as imagens das primeiras férias em família de Jessica Athayde e Diogo Amaral.

