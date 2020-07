Foi no decorrer da gala deste domingo, dia 5, do programa 'Big Brother 2020' que Cláudio Ramos fez aos espetadores um anúncio importante. Vai estrear em breve uma nova e surpreendente edição do reality show: 'Big Brother - A Revolução'.

De acordo com o apresentador, este novo programa irá revelar-se um jogo mais intenso e surpreendente onde o público terá um papel ainda mais ativo dentro da casa através de redes sociais e da aplicação oficial do programa.

As inscrições já estão abertas, mas a estreia deverá acontecer apenas "depois das férias". Depois das férias do apresentador, claro está, e daquele que é o período de férias de grande parte dos portugueses: o mês de agosto.

