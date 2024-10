Mia Relógio foi uma das convidadas de Cláudio Ramos no programa 'Dois às 10' desta sexta-feira, dia 18 de outubro. A influenciadora digital, de 43 anos, foi dar o seu testemunho a propósito do Dia da Saúde Mental, uma vez que foi diagnosticada com depressão e anorexia nervosa, chegando a pesar 36 quilos.

"Durante muito tempo tomei banho sem olhar diretamente para o meu corpo, porque aquilo era uma coisa que me envergonhava", confessou em declarações ao formato matutino da TVI.

"A anorexia nervosa não diz respeito à pessoa que não se quer alimentar, o sistema nervoso atua de tal forma e dá cabo do nosso estômago que nós não conseguimos comer, porque o estômago fica todo embrulhado.

Já à conversa com Cláudio Ramos, de quem é amiga, acrescentou: "Fisicamente estou a recuperar, já ganhei algum peso e não me sinto desconfortável com o meu corpo".

Mia, companheira do locutor de rádio Diogo Beja, confessou que ainda não está totalmente bem: "Tenho muitas coisas que me fazem feliz, mas não estou 100% feliz. Preciso que algumas coisas se resolvam para ficar melhor".

