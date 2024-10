Jessica Athayde já viveu a sua despedida de solteira. Animação não faltou na festa, que aconteceu em Madrid, Espanha, conforme destacado pela própria atriz nas redes sociais.

E quanto à despedida de Diogo Amaral? Foi a esta pergunta que Adriano Silva Martins respondeu no programa 'V+Fama'.

"Falei com uma pessoa muito próxima do Diogo Amaral que me disse que com certeza terá direito à sua despedida de solteiro e que nem sonha, nem desconfia, quando é, onde é, nem para o que está guardado", informou o apresentador.

"A despedida de solteiro do Diogo Amaral vai pôr num canto da Jessica Athayde", garantiu por fim.

