Jessica Athayde comentou esta quinta-feira os visuais usados pelas celebridades em festivais de verão, nomeadamente no NOS Alive. A atriz considerou existir "uma pressão brutal" no que respeita à roupa usada em eventos como este, preocupação que, recorda, não existia há uns anos.

Após a sua partilha, Athayde recebeu uma fotografia que lembra a sua passagem pelo NOS Alive há 12 anos.

"Mandaram-me isto. 2010 concerto dos Pearl Jam no NOS Alive. Sem camisola da GAP. Vejo esta fotografia e só penso PDI", brincou a atriz ao divulgar a imagem, que destaca o look descontraído que elegeu na altura e que promete repetir quando amanhã marcar presença no evento.



© Reprodução Instagram/ Jessica Athayde

