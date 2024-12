Jessica Athayde partilhou com os fãs novidades sobre a lua de mel nas Maldivas.

A atriz mostrou o look que escolheu para um jantar com o marido, Diogo Amaral, e os filhos do casal e revelou ter apanhado um escaldão nos pés.

"Podem ver que a saia já aperta, decidi usar já porque daqui a uns dias já não vai fechar. Não faço mais nada se não comer e comer. Zero maturidade para buffets. E apanhei um escaldão nos pés", pode ler-se na legenda da imagem, que mostra como estão vermelhas as pernas e pés da atriz.

Ora veja:



© Reprodução Instagram - Jessica Athayde

