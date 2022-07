Em plena época de festivais de verão são muitas as figuras públicas que não perdem a oportunidade de brilhar nos recintos, apostando em visuais marcantes.

Foi este assunto que Jessica Athayde comentou nas stories da sua conta de Instagram.

Num vídeo (que poderá ver na galeria), a atriz confessa a sua estranheza em relação ao 'fenómeno'.

"Tenho visto os stories do Alive e agora, de repente, senti uma pressão brutal, porque na sexta eu vou e não sei, fiquei na dúvida… As pessoas estão a ir para o Alive e acham que estão a ir para o Coachella ou o Burning Man? É confortável no final da noite tirar aquelas purpurinas e aquelas colas todas? Não estou a criticar quem o faz, eu também adorava fazer", justifica.

"Ainda sou do tempo em que se ia para o festival com uma camisola da GAP. Há toda uma produção, anda-se com fotógrafos atrás para se fazer conteúdos", sublinha, referindo que este ano o seu grande desejo é comer churros.

