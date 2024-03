Jessica Athayde fez na semana passada uma viagem inesquecível em família. Foi nesta 'escapadinha', inclusive, que surpreendeu Diogo Amaral com um pedido de casamento (o ator disse que sim).

Já no regresso a Portugal (o destino da viagem não foi revelado, apenas se sabe que foi num local paradisíaco), a artista não resistiu em registar um momento de birra do filho, o pequeno Oliver, no aeroporto.

"Aquela birra de lágrimas e ranho na cara toda a esfregar as mãos no chão porque viu um [carro] Monster Truck que queria e não demos", lê-se na partilha.

"Então, ouvi a seguinte frase: 'Tu nunca me dás nada. Nunca! Nos meus anos esqueceste-te de me dar um presente'", completa.



© Instagram - Jessica Athayde

Importa notar que na viagem também se encontrava Mateus, filho mais velho de Diogo Amaral, que nasceu na anterior relação com Vera Kolodzig.

