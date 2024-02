Nos últimos dias, as página de Instagram de Diogo Amaral e Jessica Athayde têm sido 'preenchidas' com imagens das férias de sonho do casal.

Os atores viajaram com os pequenos Oliver e Mateus para um local paradisíaco e Diogo Amaral quis 'eternizar' estes momentos na rede social.

Esta quinta-feira, o ator publicou um conjunto de imagens captadas no local e escreveu (sem deixar de lado o tom de brincadeira): "Aqueles dias inesquecíveis em Albufeira…".

Recorde-se que o pequeno Oliver é o único filho de Diogo Amaral em comum com Jessica Athayde. O ator é ainda pai de Mateus, fruto da relação passada com Vera Kolodzig.

