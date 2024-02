As novas férias de Jessica Athayde e Diogo Amaral estão a ser uma verdadeira aventura, quer para o casal, como para os fãs de ambos.

Os dois haviam feito partilhas divertidas nas redes sociais que pareciam dar a entender que Jessica havia pedido Diogo em casamento, embora a atriz tenha vindo agora a público confirmar que a cerimónia vai, de facto, acontecer.

"É mesmo verdade. Pedi o Diogo em casamento", começou por escrever Jessica na legenda de uma fotografia que mostra alguns legos com uma família composta por um casal, dois meninos, três cães e dois coelhos, bem como a frase "vamos envelhecer juntos".

"Fiz estes legos no Colombo, trouxe o fato de banho personalizado escondido na mala, tratei de tudo com o hotel quando cheguei porque obviamente queria fazer este pedido vestida de sereia, então fui obrigada a tirar o curso. True story [história verdadeira]. Quis ter este momento com os meus dois rapazes, o Oli e o Mateus e apanhar o diogo desprevenido. Dont underestimate Célia [não subestimem a Célia]. Resultou. Como dizia a nossa Mariama: 'só o amor interessa'", escreveu ainda Jessica, para encanto dos fãs.

Veja abaixo a publicação que, em menos de nada, já soma centenas de comentários.

