No final da semana passada, após a gala do 'Dança com as Estrelas', Carolina Deslandes usou a sua conta de Instagram para mostrar aos seus seguidores uma das duras críticas que recebeu nesta plataforma após a prestação no programa.

Não esquecendo o assunto, Jessica Athayde aproveitou para comentar o assunto este domingo.

"Sei que foste alvo de críticas ridículas e gosto de te ver aqui orgulhosa de ti mesma a dançar", sublinhou. "És bonita, és inteligente e deste um grande baile", completou.

Questionada por Pedro Teixeira quanto ao assunto, Deslandes ainda acrescentou: "A violência não é resposta para nada, mereceram um fim de semana na casa para onde foram. Espero que tenham aproveitado o fim de semana. Adorava que as pessoas tivessem noção de uma coisa: nós aqui dentro competimos connosco, queremos ser melhores do que fomos na semana passada", defendeu.

