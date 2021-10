Jéssica Antunes desvendou alguns detalhes sobre a gravidez em resposta a questões colocadas pelos seus seguidores através da rede social Instagram.

Depois de ter confessado ter vivido um susto de saúde no decorrer da gestação, a antiga concorrente do 'Big Brother' aceitou revelar quantos quilos engravidou desde que descobriu estar à espera do primeiro filho.

"Sete meses e oito quilos separam estas duas fotografias. Pesava 55 kg no início da gravidez, estou a pesar 63 kg", escreve Jéssica na legenda de uma montagem fotográfica com um antes e depois que mostra como cresceu nos últimos meses a sua barriguinha.

A imagem que acompanha a evolução da barriguinha de grávida de Jéssica© Reprodução Instagram/ Jéssica Antunes

Jéssica Antunes e Rui Figueiredo, também ele antigo concorrente do 'BB', aguardam a chegada de um menino, Isaac. O bebé deverá nascer em janeiro, uma vez que a ex-bailarina está atualmente no sétimo mês de gestação.

