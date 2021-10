Jéssica Antunes aceitou nas últimas horas responder no Instagram a questões colocadas pelos seus seguidores. Grávida do primeiro filho, um menino, que resulta da relação com Rui Figueiredo, a antiga concorrente do 'Big Brother' falou sobre diversos temas relacionados com a gestação.

Questionada se teria no início da gravidez passado por algum susto que a tenha deixado receosa, Jéssica garantiu: "No início, nada. Fiz inclusive três viagens com pouco tempo de gravidez (sem contar com o facto de fazer viagens diárias dentro de Portugal continental) e sempre esteve tudo ok".

O primeiro susto surgiu no final da sua viagem recente ao Brasil. "Tive o meu primeiro susto na viagem de regresso do Brasil (que nas últimas três horas tive uma dor horrível e por precaução fui às urgências mal aterrei)", conta, confessando que o pior dos sustos aconteceu precisamente duas semanas depois.

"Duas semanas depois tive uma perda grande de sangue que também me levou às urgências", revela.

Apesar de tudo, "nenhuma das vezes era grave". "Tenho uma placenta alta, muito liquido amniótico. O meu bebé tem estado sempre em segurança, felizmente", assegura a futura mamã, atualmente grávida de sete meses.

Jéssica e Rui Pedro, que se conheceram dentro da casa do 'Big Brother - A Revolução', já escolheram o nome do bebé: Isaac.

