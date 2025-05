Jéssica Antunes esteve no programa 'Bom dia Alegria' à conversa com Zé Lopes esta quarta-feira, dia 14 de maio. Um dos assuntos abordados pela ex-concorrente do 'Big Brother' foi a decisão que ela e o companheiro, Rui Figueiredo, tomaram quando decidiram mostrar os filhos - Isaac, de três anos, e Benedita, de um - nas redes sociais.

"Quando os expus eram bebés ainda, não sabia como é que iriam ser quando crescessem. Sempre disse isto em público e sempre direi: protejo-os muito mais do que aquilo que os exponho. Não me importo nada de expor os meus filhos, porque ando na rua com eles. Esconder suscita ainda mais curiosidade, não faz sentido", argumentou.

"Claro que gosto de os proteger e há coisas que não exponho de todo. Não exponho momentos vulneráveis deles e quando não querem aparecer", nota ainda.

"Aquilo que eu faço é a pensar que eles estão a gostar também", completa.

