Já sabe quem é a pessoa que está na fotografia? É Jéssica Antunes quem está de parabéns esta segunda-feira, dia 14 de abril.

A ex-concorrente do 'Big Brother' começa a semana em festa e fez questão de assinalar a data na sua página de Instagram logo após a meia-noite.

"A ser feliz desde 14 de abril de 1994", escreveu a aniversariante na legenda do registo fotográfico que publicou na rede social, e que recebeu várias carinhosas reações na caixa de comentários.

De recordar que Jéssica Antunes mantém uma relação com Rui Pedro Figueiredo, que conheceu no 'Big Borther' e com quem tem dois filhos em comum, os pequenos Isaac e Benedita.

