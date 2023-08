Nos últimos dias decorreu o festival O Sol da Caparica, que contou com a presença de várias caras conhecidas no público.

Jéssica Antunes e Rui Figueiredo são exemplo disso. Numa altura em que esperam o segundo filho em comum, o casal decidiu marcar presença no festival e fazer-se acompanhar pelo pequeno Isaac, de um ano e meio, que participou assim no seu primeiro festival de verão, tal como os pais explicaram numa publicação feita em conjunto no Instagram.

"Para ficar aqui registado o primeiro festival do Isaac, que por sinal curtiu muito. Deu para tudo: para dançar, para fazer birra, para brincar e para dormir", pode ler-se, na legenda das fotografias.

