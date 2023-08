Jéssica Antunes anunciou na última semana que vai ser mãe novamente e este domingo abriu uma caixa de perguntas nas stories do Instagram para que os seus seguidores lhe colocassem as questões que pretendessem.

Um seguidor perguntou de quantos meses estava e Jéssica respondeu que a gestação já tinha três meses. "Prefiro guardar as semanas para mim, pelo menos por agora", acrescentou.

Já sobre o sexo do bebé, Jéssica revelou que ainda não sabem qual é e que irão fazer um chá de revelação, tal como aconteceu com o primeiro filho, Isaac.

"O Rui queria muito saber já, mas acho giro que o processo seja o mesmo que foi com o Isaac. No entanto tenho um feeling de que é um menino, apesar de a gravidez estar a ser completamente diferente"", partilhou, acrescentando também que já decidiram os nomes para ambos os sexos, mas que estes serão apenas anunciados no chá de revelação.

