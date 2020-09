Jessica Alba ficou muito emocionada, esta semana, quando se apercebeu que a filha mais velha, Honor, de 12 anos, já ultrapassou a sua altura.

A atriz, de 39 anos, que mede 1,5 m (como revela a IMDb), publicou uma fotografia no Instagram onde aparece junto da filha, de costas uma para a outra, mostrando assim que a menina é mais alta que a mãe.

De seguida, na mesma publicação, destacou uma imagem que realça a reação da mãe ao perceber o sucedido. Jessica Alba não conteve a emoção e ficou em lágrimas.

"O momento em que te apercebes que a tua primeira bebé é mais alta do que tu", escreveu a atriz na legenda das imagens que pode ver na galeria.

Recorde-se que Honor é fruto do casamento de Jessica com Cash Warren, com quem tem mais dois filhos em comum, a pequena Haven, de nove anos, e ainda o pequeno Hayes, de dois anos.

