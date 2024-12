Jessica Alba foi destacada de forma positiva na imprensa internacional pela escolha do look para a gala do Discobolo Awards, que decorreu em Itália, na noite de sábado.

A atriz, de 43 anos, usou um vestido floral (com alguma transparência) que tinha um laço de veludo a marcar a cintura. O look ficou completo com um mala preta e sapatos de saltos altos que combinavam com o vestido.

Veja na galeria algumas fotografias de Jessica Alba no evento.

