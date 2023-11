Os dois contracenam no filme 'The Iron Claw', que estreia no próximo dia 22 de dezembro.

Jeremy Allen White e Zac Efron participam ambos no thriller 'The Iron Claw', onde Efron dá vida à personagem principal, Kevin Von Erich. Para participarem no filme, tanto Zac como Jeremy tiveram que treinar bastante e mudar a alimentação para que a sua forma física fosse ao encontro da das personagens que encarnam. No entanto, Zac Efron parece ter ido um pouco mais além e surpreendido ao aparecer o físico bastante trabalhado e tonificado. Assim, White revelou, em tom divertido, que não queria ficar ao lado do colega pelo facto de este estar (muito) em forma. "Sim, eu não queria ficar perto do Zac. Eu vi-o e pensei: 'O Harris [Dickinson] pode ficar ao lado dele?'", questionou o ator, referindo outro colega de elenco. "Não, quero dizer, o Zac estava tão incrível e eu acho que apenas estar perto dele foi uma motivação para eu comer e treinar mais", acrescentou. Da esq para a dir.: Zac Efron, Harris Dickinson, Jeremy Allen White e Stanley Simons© Getty Images